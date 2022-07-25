На бюджет больше документы не принимают: в белорусских вузах начались внутренние испытания

Новости Беларуси. В белорусских вузах с 25 июля стартуют внутренние испытания: они пройдут по 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне высшие учебные заведения завершили прием документов на бюджетные места. А вот подать документы на платную форму обучения можно по 8 августа. Что касается вузов сельхозпрофиля и силового блока, то здесь на бюджет принимают по 26 июля, вся процедура завершится 10 августа.