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На бюджет больше документы не принимают: в белорусских вузах начались внутренние испытания

25 июля 2022 06:43
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Новости Беларуси. В белорусских вузах с 25 июля стартуют внутренние испытания: они пройдут по 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На бюджет больше документы не принимают: в белорусских вузах начались внутренние испытания-1

Накануне высшие учебные заведения завершили прием документов на бюджетные места. А вот подать документы на платную форму обучения можно по 8 августа. Что касается вузов сельхозпрофиля и силового блока, то здесь на бюджет принимают по 26 июля, вся процедура завершится 10 августа.  

На бюджет больше документы не принимают: в белорусских вузах начались внутренние испытания-4

Отметим, всего высшие учебные заведения страны в 2022 году планируют принять около 53,5 тысячи абитуриентов: за счет бюджета – порядка 28 тысяч человек, на платной основе – более 25,5 тысячи.  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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