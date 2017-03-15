Уровень жизни населения, социальная защита и рынок труда: какие задачи намерена решать Ирина Костевич

Новости Беларуси. Повышение эффективности рынка труда, рост доходов населения и совершенствование социальной поддержки. Такие приоритеты для работы Министерства труда и соцзащиты обозначил вице-премьер Василий Жарко, представляя коллективу ведомства нового руководителя – Ирину Костевич.

Она была назначена накануне. Новый министр хорошо ориентируется в социально-экономической обстановке. Прошла путь от специалиста до первого зампредседателя Статистического комитета, до этого занимала пост замминистра экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Основные задачи, которые предстоит решать – и понятно, что время не терпит, к этому надо приступать уже с сегодняшнего дня – это тот функционал, который обязано решать министерства труда и социальной защиты: демографическая безопасность, уровень жизни населения, рынок труда и социальная защита населения.

Напомним, на этой должности Ирина Костевич сменила Валерия Малашко, который был назначен министром здравоохранения.