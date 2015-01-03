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В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности: в прогнозах – ветер и мокрый снег с дождем

03 января 2015 13:48
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Новости Беларуси. Синоптики объявили в Беларуси «оранжевый» уровень опасности. Сильный ветер, не утихающий с вечера 2 января, усилился до 15-20 метров в секунду. Такая же ситуация ожидается и 4 января.

Ветрено будет по всей стране, в том числе и в столице. В прогнозах и мокрый снег с дождем. Пешеходов и водителей предупреждают об опасности падения деревьев.

Такая погода чревата и обрывами линий электропередач. Однако за минувшие сутки были зафиксированы лишь единичные случаи таких ЧП.

3 января – от 1 до 3 градусов выше нуля. Возвращение зимы и похолодание прогнозируют в начале следующей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода

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