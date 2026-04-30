Белорусские медики ищут лучшие пути лечения СМА у Ксении Маисеенко

Помочь Ксюше Маисеенко – общая цель, объединившая тысячи людей. Чтобы обсудить дальнейшие шаги и снять все вопросы, в Минске прошла встреча специалистов с волонтерами и журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики заявили, что прилагаются все усилия для максимально эффективного лечения ребенка.

Консилиум лучших врачей страны пришел к выводу, что текущая терапия дает положительные результаты. Ксюша начала уверенно сидеть. Специалисты отмечают, что за короткий срок у девочки увеличилась сила в руках и амплитуда движений. Чтобы оценить состояние ребенка в динамике, в середине мая запланировано повторное детальное обследование.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Важно, чтобы каждый шаг, который будет сделан дальше, привел нас к тому, чтобы мы реально помогли этому ребенку. Сегодня вы видите, что медики делают все возможное. Разработан план, собраны консилиумы. Самые лучшие специалисты работают над этой историей. И я уверена в том, что действительно все закончится хорошо. Но все должно быть с позиции «не навреди».

Что касается суммы почти в два миллиона долларов, которую собрали белорусы, врачи подчеркивают – одних лишь денег для эффективного лечения недостаточно. Главным препятствием для проведения необходимой инъекции сейчас являются медицинские противопоказания. Специалисты опасаются, что резкая смена терапии может спровоцировать опасную реакцию организма. Поэтому приоритет отдается проверенному препарату, который помогает Ксюше восстанавливаться.