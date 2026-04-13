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В Старых Дорогах прошел масштабный молодежный субботник

13 апреля 2026 14:38
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В Старых Дорогах прошел масштабный молодежный субботник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это уже добрая традиция, которая объединяет людей ради общей цели.

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В Старых Дорогах прошел масштабный молодежный субботник-2

Участники благоустроили набережную реки Солянки. Кроме того, в городе появилась новая «Аллея Дружбы» из 200 туй. Также молодые люди установили декоративные вазы и озеленили территорию вдоль улицы Чернышевского.

Марина Клим, ландшафтный архитектор Слуцкого ЖКХ:
Мы уже не первый год работаем в рамках таких субботников. В первую очередь для нас очень важная стезя – это благоустройство и высадка растений, деревьев на подобных набережных.

Наталья Бандевич, начальник бюро по нормированию и энергосбережению ГП «Минрайтеплосеть»:
Это очень замечательная акция, потому что, когда ты находишься на работе и только в кругу своем, хочется увидеть Беларусь побольше. И благодаря таким акциям ты едешь, наслаждаешься природой. В то же время ты вложил частичку своей души, оставил на другой территории.

В Старых Дорогах прошел масштабный молодежный субботник-4

Людмила Шмарловская, заместитель генерального директора по идеологической и организационно-правовой работе ГО «ЖКХ Минской области»:
Основная цель данных субботников – это оказание помощи в наведении порядка в местах общего пользования. Мы благоустраиваем набережные рек, скверы, парки. Также в рамках данной акции мы оказываем помощь пожилым людям на частных подворьях.

Такие проекты – плюс для городской инфраструктуры. А для молодежи – отличная возможность пообщаться и сделать краше малую Родину.

# Субботники в Беларуси

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