В Старых Дорогах прошел масштабный молодежный субботник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это уже добрая традиция, которая объединяет людей ради общей цели.

Участники благоустроили набережную реки Солянки. Кроме того, в городе появилась новая «Аллея Дружбы» из 200 туй. Также молодые люди установили декоративные вазы и озеленили территорию вдоль улицы Чернышевского.

Марина Клим, ландшафтный архитектор Слуцкого ЖКХ:

Мы уже не первый год работаем в рамках таких субботников. В первую очередь для нас очень важная стезя – это благоустройство и высадка растений, деревьев на подобных набережных.

Наталья Бандевич, начальник бюро по нормированию и энергосбережению ГП «Минрайтеплосеть»:

Это очень замечательная акция, потому что, когда ты находишься на работе и только в кругу своем, хочется увидеть Беларусь побольше. И благодаря таким акциям ты едешь, наслаждаешься природой. В то же время ты вложил частичку своей души, оставил на другой территории.