В Минске проходят праздничные мероприятия в рамках Пасхальной недели «Красных звонов»

У православных верующих продолжается Светлая седмица – первые семь дней пасхального торжества. В храмах открыты царские врата, совершаются крестные ходы, и главное – каждый может попробовать себя в роли звонаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диана Головач, корреспондент: Сегодня в столице в рамках Пасхальной недели «Красных звонов» появилась вот такая необычная площадка. За нами – колокольня храма Преображения Господня. И желающих попробовать себя в роли звонарей действительно много. Ведь традиционно в эти дни к древнему обычаю может присоединиться каждый.

Сама традиция уходит корнями в XVI век. На православных землях седмицу называли «звонильной» или «гремяцкой». Существовала поговорка: «На Пасху кто не звонарь». Считалось: если человек в эти дни не ударил в колокол – он остался в стороне от всеобщего ликования. Более того, в старину верили: пасхальный звон отгоняет болезни, приносит благополучие и даже отпугивает нечистую силу.

Совершить пасхальный звон на колокольнях помогают опытные звонари. И здесь техника не важна, важна искренность. Пасхальная радость, как говорят сами звонари, не требует музыкального образования.