В Минске проходят праздничные мероприятия в рамках Пасхальной недели «Красных звонов»
У православных верующих продолжается Светлая седмица – первые семь дней пасхального торжества. В храмах открыты царские врата, совершаются крестные ходы, и главное – каждый может попробовать себя в роли звонаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Много ли желающих? Расскажет Диана Головач.
Диана Головач, корреспондент:
Сегодня в столице в рамках Пасхальной недели «Красных звонов» появилась вот такая необычная площадка. За нами – колокольня храма Преображения Господня. И желающих попробовать себя в роли звонарей действительно много. Ведь традиционно в эти дни к древнему обычаю может присоединиться каждый.
Сама традиция уходит корнями в XVI век. На православных землях седмицу называли «звонильной» или «гремяцкой». Существовала поговорка: «На Пасху кто не звонарь». Считалось: если человек в эти дни не ударил в колокол – он остался в стороне от всеобщего ликования. Более того, в старину верили: пасхальный звон отгоняет болезни, приносит благополучие и даже отпугивает нечистую силу.
Совершить пасхальный звон на колокольнях помогают опытные звонари. И здесь техника не важна, важна искренность. Пасхальная радость, как говорят сами звонари, не требует музыкального образования.
Марат Сандлер, заведующий отделением звонарей Минского духовного училища:
Искусству колокольного звона можно научиться в Минском духовном училище, на отделении звонарей. Главное желание, неважно, музыкальное образование, не музыкальное, пасхальный звон, трезвон пасхальный. Это в принципе просто импровизация, которую человек играет от души, звонит от души.
Подробности в видео.