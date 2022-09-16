Участник сборов: офицер, даже если он уже не служит, должен совершенствоваться

Новости Беларуси. Как неоднократно подчеркивалось на высшем уровне, Беларусь ни на кого нападать не намерена, но в случае необходимости к защите должна быть готова. Свою способность к обороне продемонстрировали территориальные войска, чью роль в непростое время сложно переоценить. Церемония проводов в запас прошла на сборном пункте Гродненского областного военкомата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборы длились почти три недели. На них было призвано более 80 военнообязанных запаса, в том числе из Слонимского и Сморгонского районов. Это люди различных профессий, от водителя троллейбуса до сотрудника Департамента охраны, которые служили в армии от 5 до 15 лет назад. Среди них и офицеры, и прапорщики, и солдаты. Им предстояло вспомнить многие навыки и осовременить знания, в том числе по владению оружием, а также принять участие в командно-штабном учении Вооруженных Сил.

Александр Комиссаров, участник сборов территориальной обороны:

Даже если мы давно уже не служим и работаем в гражданских специальностях, польза всегда от таких сборов имеется, потому что офицер, даже если он уже не служит, все-таки должен каким-то образом совершенствоваться или вспоминать то, что было.

Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области:

Я уверен, что такие мероприятия очень важны и нужны. Нужны для того, чтобы мы еще раз убедились, что военнообязанные запаса, которые занимаются мирной, спокойной жизнью, работают на предприятиях и в организациях и обеспечивают нашу экономическую безопасность, в необходимое время прибудут в состав подразделений, куда приписаны, и все вместе, пройдя определенную подготовку, будут выполнять задачи не только по защите экономической, но, если надо, и по военной безопасности.