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У новостных агрегаторов и их владельцев появляется правовой статус. Президент подписал указ

22 марта 2022 20:00
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Новости Беларуси. Изменения в сфере медиа носят стремительный характер, появляются новые и экспериментальные форматы СМИ, которые завоевывают все больше сторонников и требуют определенного регулирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси 22 марта подписал Указ «О новостных агрегаторах в глобальной компьютерной сети Интернет».

У новостных агрегаторов и их владельцев появляется правовой статус. Президент подписал указ-1

Он предусматривает защиту интересов общества и государства в данном сегменте информационного пространства. Интернет-журналистика должна быть не только доступной, но и качественной. У новостных агрегаторов и их владельцев появляется правовой статус. Они могут размещать как собственные материалы, так и уже гуляющие по Сети, но родом из незапрещенных источников.  

# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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