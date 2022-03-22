У новостных агрегаторов и их владельцев появляется правовой статус. Президент подписал указ

Новости Беларуси. Изменения в сфере медиа носят стремительный характер, появляются новые и экспериментальные форматы СМИ, которые завоевывают все больше сторонников и требуют определенного регулирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси 22 марта подписал Указ «О новостных агрегаторах в глобальной компьютерной сети Интернет».

Он предусматривает защиту интересов общества и государства в данном сегменте информационного пространства. Интернет-журналистика должна быть не только доступной, но и качественной. У новостных агрегаторов и их владельцев появляется правовой статус. Они могут размещать как собственные материалы, так и уже гуляющие по Сети, но родом из незапрещенных источников.