«Тяжело радоваться своей жизни». Почему человеку лучше не находиться долго рядом с умершим?

Какими бы ни были времена, в традициях нашего народа сохраняется уважение к умершим и желание достойно проводить своих скончавшихся близких в мир иной. Именно по этой причине товары для похорон, благоустройства мест захоронения и ухода за ними пользуются постоянным спросом. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

По мнению психологов, при виде мертвого тела человек испытывает стресс, организм пытается заставить его покинуть место, где сосредоточен негатив.