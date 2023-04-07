«Тяжело радоваться своей жизни». Почему человеку лучше не находиться долго рядом с умершим?

Какими бы ни были времена, в традициях нашего народа сохраняется уважение к умершим и желание достойно проводить своих скончавшихся близких в мир иной. Именно по этой причине товары для похорон, благоустройства мест захоронения и ухода за ними пользуются постоянным спросом. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
По мнению психологов, при виде мертвого тела человек испытывает стресс, организм пытается заставить его покинуть место, где сосредоточен негатив.
Александра Магирани, психолог:
Как это работает? Мы видим ситуацию, которая происходит, и думаем насчет нее определенные мысли. Попадаем туда эмоционально. Соответственно, фокусируемся на этом. Нам уже тяжело будет перестроиться. Мало кто из нас умеет быстро переключаться. Поэтому неосознанно мы можем саботировать даже какие-то неприятные ситуации в своей жизни. И конечно, мы все склонны сопереживать, и когда ты видишь каждый день, когда люди теряют близких, это горе, это слезы, тяжело жить и радоваться своей жизни. Мы автоматически попадаем в чувство вины, стыда.
Под окнами регулярно возят покойников в гробах. Минчане жалуются на фирму ритуальных услуг в жилом районе – подробности здесь.