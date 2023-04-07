Чемоданова: «Нам есть ещё над чем работать, чтобы сделать нашу страну как можно лучше»

Новости Беларуси. 9 апреля стартует акция «30 дней до Победы». В рамках инициативы Мингорисполкома представительницы городской организации Белорусского союза женщин будут принимать участие в митингах-реквиемах, общаться с молодежью и возлагать цветы у памятников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, 11 апреля пройдут мероприятия у мемориала «Яма». Здесь почтут память погибших в Великой Отечественной войне. Планируется выезд в Хатынь. В объединении также делают акцент на преемственность поколений, приобщают к работе и молодежь.

Евгения Калечиц, председатель молодежного крыла Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Несмотря на то, что я являюсь представителем молодежного крыла по городу Минску совсем недавно, но уже за мое время, будучи со мной, девочки сделали много проектов. У нас реализовано много идей и у нас планируется много проектов.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Нам есть еще над чем работать, чтобы сделать нашу страну как можно лучше, богаче, краше. И самое главное для нас, для женщин – это благополучие нашей семьи. Я думаю, что в именно в этом году тема семейного воспитания, сохранения традиций семейных станет во главе.