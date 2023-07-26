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«Здесь очень комфортно». Белорусские военнослужащие бесплатно получают в собственность арендное жильё

26 июля 2023 16:58
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Новости Беларуси. Указ главы государства в действии. Белорусские военнослужащие бесплатно получают в собственность арендное жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно документу, арендные квадраты безвозмездно передаются после 25 лет службы. Но и у тех, чей стаж не превышает 20 лет, также есть возможность обзавестись собственной квартирой.

Глеб Прокофьев продолжит.

«Здесь очень комфортно». Белорусские военнослужащие бесплатно получают в собственность арендное жильё-1

Сосны. Столичный микрорайон за МКАДом. Раньше он был засекреченным поселком. Здесь разрабатывалась первая передвижная атомная электростанция. Поэтому сейчас в Соснах живет немало военнослужащих. Среди них и Иван Цагельник.

«Здесь очень комфортно». Белорусские военнослужащие бесплатно получают в собственность арендное жильё-4

Иван Цагельник, оперативный дежурный ВВС и войск ПВО Беларуси:
Меня полностью устраивает. Здесь очень комфортно, спокойно. Конечно, есть небольшая отдаленность от города. Но я передвигаюсь на машине, поэтому мне до службы буквально минут 20, и я уже на рабочем месте.

За плечами Ивана более 30 лет службы. Вместе с сослуживцами охраняет воздушные границы нашей страны. Теперь после тяжелых трудовых будней он возвращается в свою собственную квартиру. Здесь прожил около полугода, и как только закон вступил в силу, мужчина воспользовался новой возможностью. И тут же приступил к масштабному ремонту. Обновить решил все: от пола до потолка. Закупил и новую мебель.

«Здесь очень комфортно». Белорусские военнослужащие бесплатно получают в собственность арендное жильё-7

Иван Цагельник:
В свободное от службы время занимаюсь обычными житейскими проблемами – обустраиваюсь. Начинаю устанавливать кухню. Здесь будет рабочая поверхность, кухня будет вдоль стенки. Холодильник, газовая плита. Куплю новый стол обеденный.

«Здесь очень комфортно». Белорусские военнослужащие бесплатно получают в собственность арендное жильё-10

Поддержка человека в погонах и социальная защита – неизменная политика государства. Обеспечение жильем военнослужащих – это одна из ступеней системной работы по повышению престижа военной службы. Защищая нашу страну, они не должны думать о своих житейских заботах. Поэтому алгоритм получения квартиры в собственность упрощен донельзя.

Иван Цагельник:
Написал в жилищную комиссию заявление, собрал пакет документов. Рассмотрели и потом вынесли решение в Управлении жилищного обеспечения Вооруженных Сил. Безусловно, это очень важно. Закон помогает офицерам решить свой жилищный вопрос. Если есть жилье, к нему все прикладывается.

«Здесь очень комфортно». Белорусские военнослужащие бесплатно получают в собственность арендное жильё-13

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Указ «Об арендном жилье для военнослужащих» глава государства подписал в феврале. Согласно документу, арендные квадраты безвозмездно передаются в собственность после 25 лет выслуги на военной службе. У отслуживших 20 лет тоже есть возможность обзавестись собственной квартирой: нужно будет оплатить ее стоимость в рассрочку за 15 лет.

Указ предусматривает не только выкуп арендных квартир, но и строительство квадратных метров. Такое жилье будут возводить за счет бюджетных средств в рамках государственной инвестпрограммы. Их количество определяет правительство – с учетом потребности, формируемой госорганами, где предусмотрена военная служба.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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