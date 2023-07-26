«Здесь очень комфортно». Белорусские военнослужащие бесплатно получают в собственность арендное жильё

Новости Беларуси. Указ главы государства в действии. Белорусские военнослужащие бесплатно получают в собственность арендное жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно документу, арендные квадраты безвозмездно передаются после 25 лет службы. Но и у тех, чей стаж не превышает 20 лет, также есть возможность обзавестись собственной квартирой. Глеб Прокофьев продолжит.

Сосны. Столичный микрорайон за МКАДом. Раньше он был засекреченным поселком. Здесь разрабатывалась первая передвижная атомная электростанция. Поэтому сейчас в Соснах живет немало военнослужащих. Среди них и Иван Цагельник.

Иван Цагельник, оперативный дежурный ВВС и войск ПВО Беларуси:

Меня полностью устраивает. Здесь очень комфортно, спокойно. Конечно, есть небольшая отдаленность от города. Но я передвигаюсь на машине, поэтому мне до службы буквально минут 20, и я уже на рабочем месте. За плечами Ивана более 30 лет службы. Вместе с сослуживцами охраняет воздушные границы нашей страны. Теперь после тяжелых трудовых будней он возвращается в свою собственную квартиру. Здесь прожил около полугода, и как только закон вступил в силу, мужчина воспользовался новой возможностью. И тут же приступил к масштабному ремонту. Обновить решил все: от пола до потолка. Закупил и новую мебель.

Иван Цагельник:

В свободное от службы время занимаюсь обычными житейскими проблемами – обустраиваюсь. Начинаю устанавливать кухню. Здесь будет рабочая поверхность, кухня будет вдоль стенки. Холодильник, газовая плита. Куплю новый стол обеденный.

Поддержка человека в погонах и социальная защита – неизменная политика государства. Обеспечение жильем военнослужащих – это одна из ступеней системной работы по повышению престижа военной службы. Защищая нашу страну, они не должны думать о своих житейских заботах. Поэтому алгоритм получения квартиры в собственность упрощен донельзя. Иван Цагельник:

Написал в жилищную комиссию заявление, собрал пакет документов. Рассмотрели и потом вынесли решение в Управлении жилищного обеспечения Вооруженных Сил. Безусловно, это очень важно. Закон помогает офицерам решить свой жилищный вопрос. Если есть жилье, к нему все прикладывается.