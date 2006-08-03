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Трудоустройство инвалидов по слуху в Беларуси становится проще

03 августа 2006 11:40
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Почти в двухмиллионном Минске не имеют работы лишь 50 инвалидов этой категории. Только МАЗ предоставил рабочие места пяти сотням глухих. Социальной защите таких людей государство всегда придавало большое значение. Адаптироваться в жизни инвалидам помогает Белорусское общество глухих, которому сегодня исполнилось 75 лет. В честь юбилея в подарок от неслышащих со всей Беларуси состоялся концерт жестовой песни. Около ста человек <пели> с помощью рук, иллюстрируя обычную фонограмму на привычном им языке. Такое мастерство осваивают и слабослышащие, и те, кто живет в полной тишине.
# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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