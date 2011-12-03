Третий год подряд гомельчане становятся абсолютными победителями на Всероссийской командной олимпиаде по программированию

Новости Беларуси, Гомельская область. Второе место – также у наших ребят из Мозыря. Кроме того, четыре белорусские команды завоевали дипломы 2-й и 3-й степени.

Геннадий Короткевич — этого 17-тилетнего гомельчанина знают программисты всего мира. Трёхкратный абсолютный чемпион планеты в личном и четырёхкратный в командном зачёте по спортивному программированию.

Геннадий Короткевич, абсолютный чемпион мира по спортивному программированию:

Логический образ мышления действительно полезен. Мне учёба даются легче, чем многим сверстникам. Правда, мне сложно судить — у меня-то другого образа мышления и не было.

На минувших соревнованиях команда Геннадия Короткевича справилась с заданием на час раньше отведённого времени.

Михаил Долинский, доцент кафедры математических проблем управления ГГУ им. Ф. Скорины:

Гена три раза подряд становился чемпионом. Ни в какой другой стране нет человека, который бы даже дважды стал абсолютным чемпионом. Три года подряд — и он поедёт ещё в четвёртый раз. Это уникальный результат.

Именно Гомельчане первыми из белорусов ещё в конце 90-х стали участвовать в международных олимпиадах по программированию среди школьников и студентов. За последние 10 лет 15 гомельчан завоевали 23 медали самых престижных соревнований. Для них, как и для сегодняшних триумфаторов, автоматически открылись двери лучших вузов Беларуси и России.

Дмитрий Демидко, победитель XII Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию:

Не хочется далеко от семьи уезжать. Думаю, буду в Беларуси учиться.

Сегодня можно говорить о гомельской школе программирования. Её выходцы работают в крупнейших IT-корпорациях мира. Нынешние участники олимпиад способны решить в течении часа задачу, на которую профессиональным программистам может понадобиться неделя. Эти школьники уже сегодня могли бы зарабатывать своим умом десятки тысяч долларов.

Сергей Ничипорчик, победитель XII Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию:

Я думаю, это будет моей профессией в будущем. Ради этого и занимаюсь. А пока всё-таки просто хобби.

Михаил Долинский, доцент кафедры математических проблем управления ГГУ им. Ф. Скорины:

Программирование для белорусских школьников, студентов, молодых людей — это отличный социальный лифт. Если ты вложишь в это определённое количество труда, получишь возможность обеспечивать и свою будущую семью, и своих родителей.

На базовую подготовку способного школьника уходит в среднем 2-3 года. Заниматься можно даже дистанционно, всю методику и задания с самого начального уровня гомельские программисты оформили в общедоступный сайт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.