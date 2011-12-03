В США в дни ноябрьских распродаж было продано рекордное количество огнестрельного оружия

Новости США. Об этом говорится в опубликованных данных ФБР.

В так называемую «черную пятницу», с которой начинается традиционный рождественский сезон скидок, в бюро поступило необычно много справок о приобретении стрелкового оружия.

Прежний рекорд 2008 года увеличен почти на треть. К примеру, только 25 ноября за покупками в оружейный магазин отправились почти 130 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты объясняют столь резкий всплеск интереса к огнестрельному оружию в США целым рядом факторов. В частности — высоким уровнем преступности в ряде американских штатов.