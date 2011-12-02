Лукашенко: Что касается Беляцкого: слава Богу, что не в Америке, — мог бы получить 17 лет, и долго оттуда бы не вылез

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки по Брестской области глава государства ответил на вопросы журналистов.

Александр Лукашенко высказал своё мнение о смертном приговоре виновникам теракта в столичном метро. Запад, не говоря об оппозиции, в штыки встретил приговор правозащитнику Алесю Беляцкому, который получил 4,5 года тюрьмы за сокрытие доходов в особо крупных размерах. В интернете развернулась и кампания в защиту террористов Коновалова и Ковалёва. Намерен ли президент использовать своё конституционное право и смягчить наказание?

Александр Лукашенко:

Вы ножом по сердцу режете. Для меня, я уже как-то говорил об этом раньше, самое тяжёлое, что бывает в президентской жизни, — это когда на стол тебе кладут указ, где суд принял решение об исключительной мере наказания. Обратился приговорённый к тебе, не обратился — всё равно я должен подписать указ, подтвердить решение суда. Или же, если он обратился за помилованием, я должен рассмотреть эти документы. Это самое тяжёлое, что может быть в работе президента, по крайней мере, у меня. Думаю, что и у других президентов в странах, где эта мера наказания используется. Вот в ближайшее время мне придётся принимать это решение.

Я уже об этом думал после вынесения приговора, и я почему-то не сомневался, что суд придёт к такому мнению. Потому что, во-первых, то, что произошло — это аномально для Беларуси. Это недопустимо, во-вторых. В третьих, погибли люди. В-четвёртых, вот так внаглую — вы видели, как он вёл себя на допросах, уже показали, после суда можно эти материалы показывать — как он вёл себя на допросах. Он старался убить большее количество людей. И вот когда это всё складываешь…

С другой стороны, конечно, их родители, которые переживают, часть общества, которая вдруг стала на их защиту. И вот начинаешь взвешивать. Я приму решение в ближайшее время и обязательно вас проинформирую, хотя это тяжёлое для меня решение по этим двум — не знаю, людям, людьми их назвать или как. Но вами не забыто то, что было, а мною тем более. Это был сильнейший удар по нашему обществу. И то, что суд принял такое решение, мне его не в чем упрекнуть. Теперь слово за президентом.

Что касается Беляцкого: слава Богу, что не в Америке, — за такие деньги мог бы получить не 4,5 (это почти самый низкий предел), а получил бы 17 лет, и долго оттуда бы не вылез.

Ко мне никто не обращался по этому делу, и в данном случае необязательно, чтобы я его рассматривал. Будет обращение, я его буду рассматривать. Но я считаю, что суд очень гуманно поступил в отношении этого оппозиционера или как его назвать.

Есть закон — соблюдай его и не будет проблем. Нарушил закон — отвечай. Ты нёс эту взрывчатку — ты знал, что ты можешь прийти ровно к исключительной мере наказания. Ну знали же.

Так и он: не уплачивал налоги — открой статью, посмотри. Поэтому я считаю, что суд поступил в рамках своей компетенции, по закону.