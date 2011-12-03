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Митрополит Филарет отслужил литию в память о погибших летчиках и журналистах

03 декабря 2011 13:54
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Новости Беларуси, Минская область. Храмовый праздник органов погранслужбы прошёл под Минском. Пограничники вместе со служителями церкви традиционно отмечают этот праздник в декабре — в день небесного покровителя белорусской погранслужбы Архистратига Михаила.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы прошла торжественная литургия. Её провел митрополит Филарет. Патриарший экзарх Всея Беларуси отслужил и литию в память о летчиках и журналистах, погибших 20 октября при крушении вертолета Госпогранкомитета Беларуси. Владыко также вручил военнослужащим грамоты «За вклад в укрепление взаимодействия между органами пограничной службы и белорусской православной церковью», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх Всея Беларуси:
У всех у нас в родстве, в семье есть воины, поэтому будем помнить о них, поминать их и молитвой укреплять их в служении отечеству.

Василий Горбатенко, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
В этот день состоялась лития, посвящённая памяти нашего погибшего экипажа вертолёта, который более 40 дней назад ушёл в свой полёт и не вернулся.

Фото. Храмовый праздник органов погранслужбы под Минском

Фото. Храмовый праздник органов погранслужбы под Минском

Фото. Храмовый праздник органов погранслужбы под Минском

Фото. Храмовый праздник органов погранслужбы под Минском

Фото. Храмовый праздник органов погранслужбы под Минском

Фото. Храмовый праздник органов погранслужбы под Минском

Фото. Храмовый праздник органов погранслужбы под Минском

# общество # Фотофакт

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