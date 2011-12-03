Митрополит Филарет отслужил литию в память о погибших летчиках и журналистах

Новости Беларуси, Минская область. Храмовый праздник органов погранслужбы прошёл под Минском. Пограничники вместе со служителями церкви традиционно отмечают этот праздник в декабре — в день небесного покровителя белорусской погранслужбы Архистратига Михаила.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы прошла торжественная литургия. Её провел митрополит Филарет. Патриарший экзарх Всея Беларуси отслужил и литию в память о летчиках и журналистах, погибших 20 октября при крушении вертолета Госпогранкомитета Беларуси. Владыко также вручил военнослужащим грамоты «За вклад в укрепление взаимодействия между органами пограничной службы и белорусской православной церковью», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх Всея Беларуси:

У всех у нас в родстве, в семье есть воины, поэтому будем помнить о них, поминать их и молитвой укреплять их в служении отечеству.

Василий Горбатенко, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

В этот день состоялась лития, посвящённая памяти нашего погибшего экипажа вертолёта, который более 40 дней назад ушёл в свой полёт и не вернулся.