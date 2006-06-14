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Товары для инвалидов освобождены от налога на добавленную стоимость

14 июня 2006 12:46
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "Об освобождении отдельных товаров от обложения налогом на добавленную стоимость". Предоставляемое  документом освобождение от НДС ориентировано исключительно на инвалидов для их реабилитации, а  также лиц, которые нуждаются в профилактике инвалидности.
К примеру, в  перечень   включены технические средства, в том числе автомототранспорт,  материалы, которые  не  могут  быть использованы иначе как для  профилактики инвалидности  и  реабилитации  инвалидов,  протезно-ортопедические изделия,   сырье  и  материалы  для  их  изготовления,   а   также полуфабрикаты к ним, сообщили в пресс-службе главы государства.
# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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