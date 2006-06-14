Товары для инвалидов освобождены от налога на добавленную стоимость

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "Об освобождении отдельных товаров от обложения налогом на добавленную стоимость". Предоставляемое документом освобождение от НДС ориентировано исключительно на инвалидов для их реабилитации, а также лиц, которые нуждаются в профилактике инвалидности.

К примеру, в перечень включены технические средства, в том числе автомототранспорт, материалы, которые не могут быть использованы иначе как для профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов, протезно-ортопедические изделия, сырье и материалы для их изготовления, а также полуфабрикаты к ним, сообщили в пресс-службе главы государства.