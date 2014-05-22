Том факсимильного издания летописного свода Ивана Грозного презентовали в Могилеве

Новости Беларуси. В Беларусь сегодня прибыл видный российский гость. Герман Стерлигов, фигура одиозная: один из первых российских миллионеров, впоследствии отказавшийся от материальных благ, но, как выясняется, сохранивший пристрастия к ценностям культурным.

22 мая в Могилеве он презентовал том факсимильного издания летописного свода Ивана Грозного. Уникальные издания местным библиотекам и студентам белорусско-российского университета передал предприниматель, председатель Общества любителей древней письменности Герман Стерлигов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герман Стерлигов, председатель Общества любителей древней письменности:

Вот таких томов - 38, 17 тысяч миниатюр. Написана на древнеславянском языке. На той письменности, которую создавали Кирилл и Мефодий, на основе славянского языка. На древнеславянской письменности. Эти книги описывают всю историю человечества от Адама и до 16 века - все времена и все народы. Аналогов такой книги не существует в мире. Один единый народ - славяне, которые всегда и были одним народом. Это наш общий язык, наша общая письменность. Никто с этим не спорит, но как-то типа забывают об этом.

Летописный свод или неофициально «Царь-книга» создан в XVI веке в единственном экземпляре по приказу русского царя Ивана Грозного для обучения его детей. Издание состоит из более чем 10 тысяч листов и 17 тысяч иллюстраций. Над книгами работали около 15 писцов и 10 художников. Этот подарок Могилёву является не только памятником русской письменной культуры, это культовый, исторический, художественный памятник мирового значения, утверждают эксперты.