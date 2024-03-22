«Только добротой и любовью можно чему-то научить». Директор гимназии рассказала о главных принципах воспитания

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Елена Севостьян, директор гимназии №1 г. Островца:

Учитель должен быть примером и в образовательном процессе, и после того, как закроет дверь школы. Этот пример во всем: в доброте, в слове, в культуре речи, уровне эмпатии. Только добротой и любовью можно чему-то научить, к чему-то приобщить.

10 лет стажа педагогического, конкурс «Учитель года», успех в этом конкурсе, первое место на областном этапе, в руках «Хрустальный журавль». Мне казалось, что я теперь точно знаю, чему учить и как учить. Но прилетело предложение стать директором.

Мы находимся на территории пребывания БелАЭС, мы имеем возможность участвовать в различных грантовых проектах. Это многочисленные конкурсы, викторины, поездки детей. Второе направление – это социокультурный проект, в который нам удалось вступить, до сих пор мы в нем участвуем очень успешно – «Атомная энергия спорта» или «Планета баскетбола – Оранжевый атом». Наши ребята участвуют в соревнованиях по баскетболу 3х3, 4х4, играют с командами различных школ и городов России.