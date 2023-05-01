Тимбер-шоу, интерактивные площадки и награждение лучших работников. Как в парке Победы будут праздновать 1 Мая?

Новости Беларуси. В честь праздника 1 Мая по всей стране пройдут торжественные церемонии награждения лучших работников разных отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запланированы также праздничные концерты, творческие конкурсы, спортивные соревнования и развлечения для детей.

Самой масштабной площадкой празднования станет парк Победы. Туда приглашены представители предприятий всех отраслей не только столицы и Минской области, но и других регионов. Они станут свидетелями церемонии награждения лауреатов премий ФПБ в области труда и культуры.

Украшением праздника станут интерактивные площадки по представлению различных профессий. В программе тимбер-шоу от участников чемпионатов мира по валке леса. Белорусские нефтяники покажут, как добывают «черное золото». Промышленники поделятся секретами кузнечного мастерства, представят новейшие образцы выпускаемой ими техники. Аграрии и предприятия переработки развернут вкусную ярмарку, а ремесленники удивят сувенирной продукцией.

Интерактивные площадки будут работать на протяжении всего дня. Начнется празднование Первомая с возложения цветов и венков к обелиску «Минск – город-герой».