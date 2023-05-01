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Тимбер-шоу, интерактивные площадки и награждение лучших работников. Как в парке Победы будут праздновать 1 Мая?

01 мая 2023 07:53
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Новости Беларуси. В честь праздника 1 Мая по всей стране пройдут торжественные церемонии награждения лучших работников разных отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запланированы также праздничные концерты, творческие конкурсы, спортивные соревнования и развлечения для детей.  

Тимбер-шоу, интерактивные площадки и награждение лучших работников. Как в парке Победы будут праздновать 1 Мая?-1

Самой масштабной площадкой празднования станет парк Победы. Туда приглашены представители предприятий всех отраслей не только столицы и Минской области, но и других регионов. Они станут свидетелями  церемонии награждения лауреатов премий ФПБ в области труда и культуры. 

Тимбер-шоу, интерактивные площадки и награждение лучших работников. Как в парке Победы будут праздновать 1 Мая?-4

 

Украшением праздника станут интерактивные площадки по представлению различных профессий. В программе тимбер-шоу от участников чемпионатов мира по валке леса. Белорусские нефтяники покажут, как добывают «черное золото». Промышленники поделятся секретами кузнечного мастерства, представят новейшие образцы выпускаемой ими техники. Аграрии и предприятия переработки развернут вкусную ярмарку, а ремесленники удивят сувенирной продукцией.  

Интерактивные площадки будут работать на протяжении всего дня. Начнется празднование Первомая с возложения цветов и венков к обелиску «Минск – город-герой».  

Тимбер-шоу, интерактивные площадки и награждение лучших работников. Как в парке Победы будут праздновать 1 Мая?-7

Александр Лукашенко: «Благодарю представителей всех профессий за ежедневные трудовые подвиги». Подробнее здесь.  

# Праздничные даты # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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