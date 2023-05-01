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«Более 18 млн рублей вернули». Глава ФПБ рассказал, как профсоюзы помогают белорусам в защите трудовых прав

01 мая 2023 07:35
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Новости Беларуси. Традиционно организатором большинства первомайских мероприятий являются профсоюзы. В последнее время их роль становится все более заметной в нашем обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ФПБ сегодня надежный гарант в регулировании трудовых отношений между нанимателем и работником.  

«Более 18 млн рублей вернули». Глава ФПБ рассказал, как профсоюзы помогают белорусам в защите трудовых прав-1

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Главная задача профсоюза – это защита трудовых прав и социальных гарантий трудящихся. Для этого профсоюзы работают, ради этого профсоюзы созданы, ну и, я считаю, что выполняют свою задачу на очень хорошую оценку. По прошлому году мы более 30 человек незаконно уволенных вернули обратно и обратно трудоустроили на эту работу, указав на то, что было применено неправильно нанимателем законодательство. Если говорить по выплатам, более 18 миллионов рублей, которые вернули мы обратно, или людям, которым не выплатили незаконно или что-то недоплатили.  

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# Профсоюзы в Беларуси # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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