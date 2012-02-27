Татьяна Догилева, народная артистка России, отмечает 55-летие

Первой ее главной ролью была Нинка в картине «Безбилетная пассажирка» режиссера Юрия Победоносцева.

Татьяна Догилева – актриса темпераментная, напористая, хотя среди ее героинь есть женщины мягкие и нерешительные. Она одинаково убедительна в любых ролях. Догилева снялась во многих картинах: «Василий и Василиса», «Частная жизнь», «Одна на миллион», «Покровские ворота», «Забытая мелодия для флейты», «Не хочу жениться!».

Среди последних киноработ актрисы – роли в телефильмах «Заколдованный участок», «Жизнь, которой не было», «Папаши», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.