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В Минобразования назвали тему первого урока 1 сентября во всех белорусских школах

16 августа 2023 13:32
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Министерством образования Республики Беларусь утверждена тема первого урока 2023/2024 учебного года: «Беларусь и Я – диалог мира и созидания». 

В новом учебном году в приоритете остаются патриотическая и духовно-нравственная направленность воспитания, отметили ТАСС. в ведомстве. 2024 год ознаменован 80-ой годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В связи с чем в новом учебном году будет уделено особое внимание мероприятиям, направленным на просвещение учащейся молодежи о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Предоставленные Генеральной прокуратурой Республики Беларусь информационно-аналитические материалы расследования уголовно дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ будут применены при проведении уроков Памяти. Также будет уделено внимание экспозициям, музейным комнатам, посвященным времени Великой Отечественной войны и геноциду белорусского народа.

# Образование в Беларуси # общество

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