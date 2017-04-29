Сверим систему отношений социальной и политической ответственности человека, который работает со словом: Александр Карлюкевич о выставке «СМИ в Беларуси»

Новости Беларуси. От легендарных изданий до мультимедийных технологий. Около сотни средств массовой информации заявили об участии в специализированной выставке «СМИ в Беларуси». Она в 21 раз откроется в Минске 3 мая.

На встречу со своими читателями и зрителями в выставочном павильоне на проспекте Победителей приглашают информ-агентства, редакции, медийные издательские дома. Будет работать здесь и площадка нашего телеканала.

Александр Карлюкевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Журналисты являются активными участниками социальных и общественно-политических процессов, которые происходят у нас в стране, как, впрочем, так происходит в других странах. Поэтому Министерство информации и Администрация Президента ставят вопрос о том, что давайте сверим часы, давайте сверим систему координат, систему отношений социальной, политической ответственности человека,