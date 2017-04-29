Сверим систему отношений социальной и политической ответственности человека, который работает со словом: Александр Карлюкевич о выставке «СМИ в Беларуси»

Новости Беларуси. От легендарных изданий до мультимедийных технологий. Около сотни средств массовой информации заявили об участии в специализированной выставке «СМИ в Беларуси».
Она в 21 раз откроется в Минске 3 мая.
Новости Беларуси. От легендарных изданий до мультимедийных технологий. Около сотни средств массовой информации заявили об участии в специализированной выставке «СМИ в Беларуси».
Она в 21 раз откроется в Минске 3 мая.
На встречу со своими читателями и зрителями в выставочном павильоне на проспекте Победителей приглашают информ-агентства, редакции, медийные издательские дома.
Будет работать здесь и площадка нашего телеканала.
Александр Карлюкевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:
Журналисты являются активными участниками социальных и общественно-политических процессов, которые происходят у нас в стране, как, впрочем, так происходит в других странах. Поэтому Министерство информации и Администрация Президента ставят вопрос о том, что давайте сверим часы, давайте сверим систему координат, систему отношений социальной, политической ответственности человека,
который работает со словом, который влияет на умы потребителя информации.
На выставку помимо белорусских, приглашены российские СМИ. Специальный гость – Китай. Для журналистов порядка 40 изданий из поднебесной организуют недельный пресс-тур по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.