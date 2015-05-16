Субботние прямые линии с руководителями: какие вопросы 16 мая волновали белорусов и что удалось решить «день в день»

Новости Беларуси. Прямой ответ. Капитальный ремонт, благоустройство территорий и очередь на получение жилья. Самые насущные проблемы белорусы решают одним звонком на горячую линию с чиновниками. Руководители во всех регионах страны открыты к общению каждую субботу с середины января. Сообщения о недоработках стали популярными, причем по разные концы провода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие вопросы сегодня волновали белорусов и что удалось решить «день в день» - в репортаже Юлии Матяш.