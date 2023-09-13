Стрельба из оружия и выживание в экстремальных условиях. Чем запомнился 3-й день учений «Военкор-2023»?

Новости Беларуси. Как оказывать первую медпомощь, инженерная подготовка, рукопашный бой. Сегодня третий день тактико-специального учения «Военкор-2023». В маневрах принимают участие журналисты, телеоператоры и фотокорреспонденты, в том числе и наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глеб Прокофьев продолжит.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Третий день тактико-специальных учений «Военкор-2023». Уже привычный армейский режим, зарядка в 6 утра, завтрак и начало занятий. Вчера мы освоили теоретическую составляющую, сегодня упор будет на практических занятиях.

Глеб Прокофьев:

Мы находимся в окопе, сейчас на нас движется бронетранспортер, будем поражать его с помощью РПГ и гранаты.

Глеб Прокофьев:

Очередное занятие – огневая подготовка. Автомат и пулемет Калашникова, пистолет Макарова, снайперские винтовки. Всего стреляем из семи видов оружия.

Анастасия Кузнецова, корреспондент телекомпании «ВоенТВ»:

Мне выпала честь, скажем так, оказаться первой заложницей, которую увели от группы на приличное расстояние. Скажу честно, это было неожиданно.

Павел Суринов, собственный корреспондент информационного агентства «Минская правда»:

Психологически не каждый может выдержать, но можно говорить о том, что первое такое боевое крещение у нас, поэтому нас, возможно, немножечко пожалели. Кроме этого, мы также стреляли из различных видов оружия.

Глеб Прокофьев:

В продолжение дня – изучение военной топографии. Сейчас мы идем в определенную точку по GPS на мобильном телефоне. Там нас обучат правилам выживания, будем готовить пищу в экстремальных условиях, в лесу и организовывать ночлег.