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Стрельба из оружия и выживание в экстремальных условиях. Чем запомнился 3-й день учений «Военкор-2023»?

13 сентября 2023 20:56
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Новости Беларуси. Как оказывать первую медпомощь, инженерная подготовка, рукопашный бой. Сегодня третий день тактико-специального учения «Военкор-2023». В маневрах принимают участие журналисты, телеоператоры и фотокорреспонденты, в том числе и наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Прокофьев продолжит.

Стрельба из оружия и выживание в экстремальных условиях. Чем запомнился 3-й день учений «Военкор-2023»?-1

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Третий день тактико-специальных учений «Военкор-2023». Уже привычный армейский режим, зарядка в 6 утра, завтрак и начало занятий. Вчера мы освоили теоретическую составляющую, сегодня упор будет на практических занятиях.

Стрельба из оружия и выживание в экстремальных условиях. Чем запомнился 3-й день учений «Военкор-2023»?-4

Стрельба из оружия и выживание в экстремальных условиях. Чем запомнился 3-й день учений «Военкор-2023»?-6

Глеб Прокофьев:
Мы находимся в окопе, сейчас на нас движется бронетранспортер, будем поражать его с помощью РПГ и гранаты.

Стрельба из оружия и выживание в экстремальных условиях. Чем запомнился 3-й день учений «Военкор-2023»?-9

Стрельба из оружия и выживание в экстремальных условиях. Чем запомнился 3-й день учений «Военкор-2023»?-11

Глеб Прокофьев:
Очередное занятие – огневая подготовка. Автомат и пулемет Калашникова, пистолет Макарова, снайперские винтовки. Всего стреляем из семи видов оружия.

Стрельба из оружия и выживание в экстремальных условиях. Чем запомнился 3-й день учений «Военкор-2023»?-14

Стрельба из оружия и выживание в экстремальных условиях. Чем запомнился 3-й день учений «Военкор-2023»?-16

Анастасия Кузнецова, корреспондент телекомпании «ВоенТВ»:
Мне выпала честь, скажем так, оказаться первой заложницей, которую увели от группы на приличное расстояние. Скажу честно, это было неожиданно.

Стрельба из оружия и выживание в экстремальных условиях. Чем запомнился 3-й день учений «Военкор-2023»?-19

Павел Суринов, собственный корреспондент информационного агентства «Минская правда»:
Психологически не каждый может выдержать, но можно говорить о том, что первое такое боевое крещение у нас, поэтому нас, возможно, немножечко пожалели. Кроме этого, мы также стреляли из различных видов оружия.

Стрельба из оружия и выживание в экстремальных условиях. Чем запомнился 3-й день учений «Военкор-2023»?-22

Стрельба из оружия и выживание в экстремальных условиях. Чем запомнился 3-й день учений «Военкор-2023»?-24

Глеб Прокофьев:
В продолжение дня – изучение военной топографии. Сейчас мы идем в определенную точку по GPS на мобильном телефоне. Там нас обучат правилам выживания, будем готовить пищу в экстремальных условиях, в лесу и организовывать ночлег.

Стрельба из оружия и выживание в экстремальных условиях. Чем запомнился 3-й день учений «Военкор-2023»?-27

Стрельба из оружия и выживание в экстремальных условиях. Чем запомнился 3-й день учений «Военкор-2023»?-29

Глеб Прокофьев:
Мы добрались до последней точки, пройдя больше трех километров пешком. Этот день мы заканчиваем здесь, у костра. Уже подогрели гречневую кашу.

# Военные учения # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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