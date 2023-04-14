Следователи из Червенского района поучаствовали в акции «‎Неделя леса». Высадили свыше 3,5 тысячи саженцев

Новости Беларуси. Сотрудники Следственного комитета Червенского района присоединились к областной акции «Неделя леса» и внесли свою лепту в сохранение и приумножение зеленого богатства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с представителями лесхоза они высадили свыше 3,5 тысячи молодых сосен и берез на площади полгектара. Для добровольцев провели инструктаж, выдали им посадочный материал и инвентарь. А также провели мастер-класс по посадке лесных культур. Закрепили свой вклад памятной табличкой.

Виталий Бусел, начальник Червенского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Червенский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь ежегодно традиционно принимает участие в добровольной акции «Неделя леса», которая посвящена в том числе Году мира и созидания. Поэтому наша задача была – качественно и весело выполнить эту работу, с чем мы, надеюсь, с успехом справились.

Евгений Клещенко, главный лесничий Червенского лесхоза:

В республиканской акции «Неделя леса» активное участие принимают сторонние организации и добровольцы. Не может не радовать тот факт, что количество желающих принять участие с каждым годом становится все больше и больше. В этом году по Червенскому лесхозу планируется создание 125 гектаров лесных культур. Из них 63 гектара – с улучшенным селекционным качеством.