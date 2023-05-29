Страны ЕАЭС впервые отмечают День Евразийского экономического союза

Укрепить солидарность и углубить сотрудничество. В странах ЕАЭС 29 мая впервые отмечается День Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Договор о создании объединения, в которое входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия, был подписан именно 29 мая в 2014 году. Сегодня это союз больших экономических возможностей, где не должно быть ни барьеров, ни ограничений.

Данная инициатива Александра Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета главенствовала во время саммита, прошедшего буквально накануне. Как подчеркнул Президент, к этому базовому принципу организация должна прийти в самое ближайшее время. Александр Лукашенко также предложил формулу того, что называется коллективным Востоком. Именно ЕАЭС, ШОС и БРИКС сегодня стремятся к многополярному и более справедливому мироустройству.