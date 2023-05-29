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Страны ЕАЭС впервые отмечают День Евразийского экономического союза

29 мая 2023 06:24
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Укрепить солидарность и углубить сотрудничество. В странах ЕАЭС 29 мая впервые отмечается День Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Договор о создании объединения, в которое входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия, был подписан именно 29 мая в 2014 году. Сегодня это союз больших экономических возможностей, где не должно быть ни барьеров, ни ограничений.  

Страны ЕАЭС впервые отмечают День Евразийского экономического союза-1

Данная инициатива Александра Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета главенствовала во время саммита, прошедшего буквально накануне. Как подчеркнул Президент, к этому базовому принципу организация должна прийти в самое ближайшее время. Александр Лукашенко также предложил формулу того, что называется коллективным Востоком. Именно ЕАЭС, ШОС и БРИКС сегодня стремятся к многополярному и более справедливому мироустройству.  

Страны ЕАЭС впервые отмечают День Евразийского экономического союза-4

Беларусь – активный участник интеграционных проектов на территории Евразии – прежде всего Союзного государства, а также ЕАЭС и СНГ. Сейчас наша страна председательствует в ОДКБ, в ближайшее время пополнит ряды Шанхайской организации сотрудничества. И Россия, и Китай – наши главные союзники. А чем теснее и многограннее окажутся эти контакты, тем больше выгоды они принесут нашей национальной и экономической безопасности.  

# ЕАЭС # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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