Стартовал проект БСЖ «Быть мамой круто!» – о чём говорили со студентками вузов?

Беларусь – одна из самых комфортных стран для материнства. Высокие позиции занимает и в рейтинге по ведению беременности и организации родов. Мотивировать к тому, чтобы в нашей стране рождалось как можно больше детей, – задача проекта Белорусского союза женщин «Быть мамой круто!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представительницы первичных организаций БСЖ вместе со специалистами Минздрава отправились в аудитории вузов. Первая встреча прошла с участием студенток педуниверситета. Доводы о том, что с рождением детей не стоит затягивать, вопросы, связанные с планированием беременности, риски при невнимательном отношении к собственному здоровью – с будущими мамами обсуждают самые разные темы.

Венера Семенчук, заместитель директора по медицинской экспертизе и реабилитации РНПЦ «Мать и дитя»: Сегодня средний возраст рождения первого ребенка смещается к 28 годам, последующих детей – еще позже. Однако мы должны помнить, что с увеличением среднего возраста у матери возрастает риск и по соматическим, и по генетическим заболеваниям у плода.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Наша задача – сделать все возможное для того, чтобы, во-первых, материнство было осознанное, во-вторых, чтобы девочки понимали, какие риски они берут на себя, когда роды отложенные или невнимательно относятся к своему здоровью. Наша задача делать так, чтобы детей было много, чтобы это были здоровые, хорошие детки.

Во встречах принимают участие и успешные женщины, которые на своем примере доказывают, что в жизни все можно успеть.