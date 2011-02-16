Спорткомплекс «Раубичи» полностью готов к проведению этапа Кубка мира по фристайлу

Он состоится 19 февраля. А вот спортсмены уже съезжаются в Беларусь из разных уголков мира.

Сегодня этот объект соревнований уже полностью готов к проведению этапа Кубка мира по фристайлу. Подготовительные работы завершены. Причем все необходимые условия созданы как для самих «лыжников высокого полета», так и для зрителей. А их ожидается немало – около четырех тысяч.



Снег искусственный, а предвкушение – самое что ни на есть настоящее. Тем более что наиболее сложное, обустройство трамплина, позади. Сейчас здесь «наводят лоск»: расчищают от снега зрительские трибуны, устанавливают праздничные декорации. Уже подготовили и главный ориентир для приземления – еловые лапки.

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Для того, чтобы создавался контраст между склоном разгона и склоном приземления, на склон приземления устанавливаются еловые лапки, чтобы спортсмен видел после прыжка, куда он приземляется.



За хрустальный глобус на этой горке в субботу поборются с полсотни самых сильных лыжных акробатов мира. Дело нешуточное. Все параметры «вершины» соответствуют требованиям международной федерации лыжных видов спорта, поэтому здесь возможен даже самый трудный прыжок. При любом градусе мороза под нужным градусом спуска.

Виктор Грошев, главный судья соревнований:

Перед людьми, которые все это соорудили, можно снять шапку. За столь короткий срок и при таких неудачных погодных условиях люди сотворили чудеса.



Тем временем иностранные спортсмены распаковывают чемоданы в гостинице и знакомятся с конкурентами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Времени на прогулки по столице мало – уже утром стартуют тренировки в «Раубичах».

Эмили Кук, участница соревнований (США):

Мы только вчера приехали к вам, но уже много чего увидели и очень довольны. Сегодня осмотрели площадку соревнований – впечатляет. И никакие морозы не пугают – у нас ведь прекрасное настроение.

Джи Донг, тренер (Китай):

Я впервые и в Минске, и в Беларуси. Первым делом осмотрел главный объект соревнований. Остался доволен. Еще побывал в белорусском ресторане – у вас вкусно кормят.



До 70 километров в час на лыжах. Кому из фристайлистов удастся продемонстрировать высший пилотаж, станет известно уже в субботу. А рассмотреть фигуры более детально зрителям помогут светодиодные экраны, которые на месте соревнований появятся день в день.