Прямой эфир

Специалистов по защите информации начнут готовить в Беларуси

27 марта 2012 06:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новая специальность «прикладная криптография» откроется в Беларуси уже в этом году. Первый набор на бюджетную форму обучения составит 10 человек. Абитуриентам нужно будет сдать физику, математику, белорусский или русский язык.

С учетом роста киберпреступности во всем мире, специалисты в сфере информационной безопасности очень востребованы в крупных компаниях, банках, а также в силовых структурах.

На этом нововведения для абитуриентов не заканчиваются. Только в БГУ в этом году появится еще 3 новые специальности: «экономическая информатика», «маркетинг» и «социальные коммуникации», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Образование # Вступительная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
Делом финансовой пирамиды «МММ-2011» будет заниматься Следственный комитет
26 марта 2012 13:30

Делом финансовой пирамиды «МММ-2011» будет заниматься Следственный комитет

26 марта 2012 13:19

Ян Сычевский, председатель Белорусского общественно-культурного товарищества в Польше, отмечает 75-летие

26 марта 2012 13:13

«Белавиа»: Авиационные власти Беларуси и России договорились о возобновлении рейсов Минск – Москва