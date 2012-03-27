Специалистов по защите информации начнут готовить в Беларуси

Новости Беларуси. Новая специальность «прикладная криптография» откроется в Беларуси уже в этом году. Первый набор на бюджетную форму обучения составит 10 человек. Абитуриентам нужно будет сдать физику, математику, белорусский или русский язык.

С учетом роста киберпреступности во всем мире, специалисты в сфере информационной безопасности очень востребованы в крупных компаниях, банках, а также в силовых структурах.

На этом нововведения для абитуриентов не заканчиваются. Только в БГУ в этом году появится еще 3 новые специальности: «экономическая информатика», «маркетинг» и «социальные коммуникации», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.