Спасательный круг для малого бизнеса. В Беларуси создают производственные цепочки

Новости Беларуси. Малому и среднему бизнесу в Беларуси предлагают объединяться с крупными компаниями. Идею такой производственной кооперации продвигает фонд поддержки предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Малому и среднему бизнесу в Беларуси предлагают объединяться с крупными компаниями. Идею такой производственной кооперации продвигает фонд поддержки предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктор Пралич, корреспондент:
В предпринимательском секторе Полоцкого района трудится каждый четвертый житель из занятых в экономике региона. А это более 11 тысяч человек. Развитие субъектов малого и среднего бизнеса – это и новые рабочие места. Только за прошлый год их создано более 300.
Сегодня приходится подстраиваться уже под новые вызовы – санкции. О путях выхода из ситуации говорили в Полоцке. В частности – вовлечь малого игрока, предпринимателей, в кооперационную цепочку с крупным игроком – промышленным заводом. Бизнес начнет производить то, что попало под ограничения, и это то самое пресловутое импортозамещение.
Малому и среднему бизнесу в Беларуси предлагают объединяться с крупными компаниями. Подробнее здесь.
Сегодня Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей имеет список из более чем полусотни валообразующих предприятий, которые открыты к сотрудничеству и совместному развитию с малым и средним бизнесом. Есть уже и примеры заключенных контрактов.
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