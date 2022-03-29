Спасательный круг для малого бизнеса. В Беларуси создают производственные цепочки

Новости Беларуси. Малому и среднему бизнесу в Беларуси предлагают объединяться с крупными компаниями. Идею такой производственной кооперации продвигает фонд поддержки предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Пралич, корреспондент:

В предпринимательском секторе Полоцкого района трудится каждый четвертый житель из занятых в экономике региона. А это более 11 тысяч человек. Развитие субъектов малого и среднего бизнеса – это и новые рабочие места. Только за прошлый год их создано более 300.

Сегодня приходится подстраиваться уже под новые вызовы – санкции. О путях выхода из ситуации говорили в Полоцке. В частности – вовлечь малого игрока, предпринимателей, в кооперационную цепочку с крупным игроком – промышленным заводом. Бизнес начнет производить то, что попало под ограничения, и это то самое пресловутое импортозамещение. Малому и среднему бизнесу в Беларуси предлагают объединяться с крупными компаниями. Подробнее здесь.