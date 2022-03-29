«Обратились в банк за кредитными каникулами». Как не потерять бизнес во время кризиса? Опыт предпринимателя

Новости Беларуси. Малому и среднему бизнесу в Беларуси предлагают объединяться с крупными компаниями. Идею такой производственной кооперации продвигает фонд поддержки предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малый и средний бизнес переживает не лучшие времена. В это состояние его еще в 2020-м погрузил коронавирус. Пришлось переформатироваться. К примеру, если до этого искали помещения под офисы, то во время пандемии – под склады. Многое ушло в онлайн.

Анастасия Адамович, заместитель директора по экономике и финансам Полоцкого бизнес-инкубатора:

Мы можем бесконечно долго говорить о том, что бизнесу не обойтись сейчас без поддержки государства в различных сферах, направлениях. Но, как я всегда говорю, в сложное время у бизнеса есть только два выхода: первое – это не работать, второе – это находить варианты и работать.

Александр – владелец детского развлекательного центра. Первых маленьких посетителей он принял летом 2019-го. Но уже через несколько месяцев желающих позабавиться в общественном месте почти не стало, виной всему – пандемия. Но сворачивать бизнес, решил директор, не выход.

Александр Бондаренко, директор детского развлекательного центра:

Мы были вторыми в области, которые обратились в банк за кредитными каникулами. Еще нам помог собственник. Это редкий случай, когда собственник – частник. Он нам сделал скидку на два месяца. То есть фактически то время, что мы не работали, он нам убрал арендную плату.