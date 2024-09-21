Спартакиада команд администраций Мингорисполкома стартовала в Минском районе

Лазер-ран, городки, стрельба из лука и дартс. В пристоличье стартовала спартакиада среди работников Мингорисполкома, администраций районов и СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабное спортивное мероприятие проводится уже в 10-й раз. В этом году в нем дебютирует команда агентства «Минск-новости». В программе соревнований фигурное вождение велосипеда, баскетбол, волейбол, настольный теннис и стрельба из лука. Такие старты помогают укрепить не только здоровье, но и командный дух.

Александра Рагуцкая, главный специалист управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Центрального района Минска:

Готовиться к соревнованиям начали буквально с прошлой спартакиады, практически год. Потому что это то, что нужно для команды, для поддержания командного духа в администрации среди наших сотрудников. Потому что одно дело, когда мы все работаем в Минске, в одном здании, а совсем другое, когда мы здесь, на природе, вместе, одна команда.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Такие мероприятия всегда сплачивают. Потому что когда выступают команды, когда плечом к плечу, то чувствуется поддержка каждого. Ну и второе, что это массовое занятие физкультурой и спортом, потому что человек, который занимается физкультурой, который постоянно следит за собой, который участвует в спортивных состязаниях, он всегда бодр, весел, он всегда настроен на хорошую, позитивную работу.