Совместная коллегия следственных комитетов Беларуси и России прошла в Бресте

Новости Беларуси. Взаимодействие следственных комитетов Беларуси и России находится на высочайшем уровне. Об этом заявил председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора. В Бресте сегодня, 21 июня, прошла совместная коллегия ведомств. Встречи в таком формате традиционные – нынешняя прошла в канун дня начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Следственного комитета Беларуси подчеркнул актуальность вопросов консолидации усилий в противодействии террористическим и экстремистским угрозам на фоне существующей геополитической обстановки и укрепления сотрудничества на международном уровне. В частности в Бресте обсудили внедрение новейших технологий досудебных исследований и экспертиз в рамках уголовных дел. Следственные комитеты двух стран также тесно сотрудничают в расследовании дела о геноциде белорусского народа в годы войны.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Это День памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Это памятная дата для нас, для россиян, для всех народов Советского Союза. Здесь начиналась война и победа в войне. Поэтому это символично. Взаимодействие следственных комитетов Республики Беларусь и Российской Федерации находится на высочайшем уровне. Благодаря нашему взаимодействию раскрыты дела об убийствах, о террористических актах. И я думаю, после проведения коллегии откроются новые возможности.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России:

К сожалению, мы на территории России обнаруживаем массовые захоронения, о которых не знали. Это еще раз говорит о фашизме, геноциде в буквальном смысле слова. Те захоронения – действительно мирные люди. И мы сегодня на коллегии, это пятая наша совместная коллегия, будем обсуждать вопросы применения новых криминалистических методов и средств нашей деятельности. В том числе в поисковой работе по расследованию геноцида.