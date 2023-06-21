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Мобилизационное учение с военными комиссариатами начинается в Минской области

21 июня 2023 07:27
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Новости Беларуси. Мобилизационное учение начинается сегодня, 21 июня, с военными комиссариатами Минской области. Как информирует Минобороны, оно продолжится по 30 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мобилизационное учение с военными комиссариатами начинается в Минской области-1

Такие маневры проходят ежегодно, их основная цель – дать оценку готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций выполнять задачи по предназначению. Запланированы мероприятия по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечение военнообязанных и автомобильной техники, в том числе для укомплектования военных комиссариатов.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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