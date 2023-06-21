Мобилизационное учение с военными комиссариатами начинается в Минской области

Новости Беларуси. Мобилизационное учение начинается сегодня, 21 июня, с военными комиссариатами Минской области. Как информирует Минобороны, оно продолжится по 30 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие маневры проходят ежегодно, их основная цель – дать оценку готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций выполнять задачи по предназначению. Запланированы мероприятия по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечение военнообязанных и автомобильной техники, в том числе для укомплектования военных комиссариатов.