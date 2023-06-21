Белорусские ноутбуки экспортируются в 18 стран

Новости Беларуси. Почти в 20 стран уже поставляются белорусские ноутбуки. В числе основных – рынки России, Казахстана и Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спрос обусловлен тем, что в наших компьютерах – собственное программное обеспечение. Продолжается подготовка к запуску производства моноблоков и мини-компьютеров. Эту продукцию обещают доставить на прилавки во втором полугодии. Также в планах на обозримую перспективу – презентация 13-го поколения процессора.