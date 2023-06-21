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Белорусские ноутбуки экспортируются в 18 стран

21 июня 2023 07:39
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Новости Беларуси. Почти в 20 стран уже поставляются белорусские ноутбуки. В числе основных – рынки России, Казахстана и Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские ноутбуки экспортируются в 18 стран-1

Спрос обусловлен тем, что в наших компьютерах – собственное программное обеспечение. Продолжается подготовка к запуску производства моноблоков и мини-компьютеров. Эту продукцию обещают доставить на прилавки во втором полугодии. Также в планах на обозримую перспективу – презентация 13-го поколения процессора.

# Экспорт # общество # Фотофакт

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