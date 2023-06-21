«Только так коричневая чума в очередной раз не сможет поднять голову». Представители СМИ почтили память жертв концлагеря Шталаг-352

Новости Беларуси. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Все ближе наступление момента, который взрывом боли наполнил миллионы сердец на нашей земле ровно 82 года назад. На рассвете 22 июня 1941 стали разворачиваться события, которые положили начало борьбе и героизму нашего народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память погибших солдат, офицеров, мирных жителей в лагере смерти «Шталаг-352» во время Великой Отечественной войны сегодня почтили белорусские журналисты. Те, кто ежедневно проживает истории жутких военных лет при подготовке документальных фильмов и специальных репортажей, возложили цветы к мемориалу в Масюковщине. Он вырос на месте, где находился один из крупнейших концлагерей, созданный фашистскими карателями в июле 1941-го на окраине Минска. Вечный огонь здесь зажжен в память о 80 тысячах людей, которые в немецком плену погибли от холода, голода и болезней.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Мы как журналисты имеем возможность благодаря нашему творчеству, нашему труду кропотливому создавать произведения, документальные фильмы, литературные произведения, чтобы и наши потомки, те, кто будет после нас, помнили эту правду и доносили ее до своих детей. Только так эта коричневая чума в очередной раз не сможет поднять голову и прийти на нашу землю под разными обличиями.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

22 июня, когда на нас напала, навались страшная навала и начался кромешный ад на 4 года, который, казалось, никогда не закончится, с первого дня у советского народа была надежда, и она помогла нам победить. Сегодня надежда также нам горит о том, что неизбежно все силы зла, все силы возрождающегося фашизма падут и мы победим. Почему? Потому что мы здесь. Мы помним, и эта память нам порукой.