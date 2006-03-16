Совет министров вносит уточнение

Расширен перечень документов, необходимых для получения справки о годности к управлению транспортными средствами. Соответствующее решение содержит постановление Совета министров страны. Теперь, чтобы получить справку о годности к управлению транспортным средством, потребуется не только паспорт или иной другой документ, удостоверяющий личность, но и военный билет, выписка из амбулаторной карты медучреждения по месту жительства и заключение врачей-специалистов об отсутствии заболеваний, препятствующих управлению транспортом. Те же документы требуются и для оформления справки о годности к управлению сельхозтехникой. Кроме того, заключение врачей-специалистов теперь необходимо и при получении справки о годности к работе по специальности и об отсутствии противопоказаний к владению оружием.