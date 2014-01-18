На строительстве станции метро «Малиновка» в Минске 18 января прошел первый субботник с участием учащихся колледжей

Новости Беларуси. Минчане активно подключились к строительству «Малиновки»: 18 января на станции прошел первый субботник. Позиции на площадке заняли учащиеся колледжей. Ребята убирали служебные помещения и помогали выносить строительный мусор.

Кстати, на строящуюся станцию уже загрузили природный камень. Он необходим для платформы, вестибюлей, входной зоны. Теперь отделочные работы в трехсменном режиме, не только в будние, но и в праздничные дни. Затем фронт работ передадут под монтаж систем безопасности и видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, «Малиновку» должны открыть первого мая 2014 года.