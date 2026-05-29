Оранжевый уровень опасности объявлен на 29 мая в Беларуси

В Белгидромет предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Утром и днем 29 мая на большей части страны и в Минске ожидается усиление северо-западного ветра, порывы могут доходить до 15-20 м/с.

По республике будет облачно с прояснениями. Максимально температура воздуха прогреется днем от +8°С по территории северо-востока и до +19°С по юго-западной части страны. На преобладающей части территории прогнозируются кратковременные осадки, местами с грозовой активностью, не исключен град.

В столице погода будет облачной с прояснениями, температура воздуха составит в утренние часы от +7 до +9°С, в дневное время – от +12 до +14°С, вечером – от +9 до+11°С. По городу прогнозируются осадки, гроза.