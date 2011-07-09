«Славянский базар в Витебске». День второй

Поздно вечером 9 июля на сцену Летнего амфитеатра выйдут известные белорусские коллективы и исполнители. Днем же, впервые в рамках форума, стартовал Первый фестиваль искусств белорусов мира. Его участниками стали наши соотечественники, живущие за рубежом.

Зарубежные белорусы впервые собрались вместе, чтобы показать, как сохраняются белорусские традиции за пределами республики. По скромным подсчетам, за границей создано около 100 белорусских коллективов. Первый фестиваль творчества белорусов мира в рамках «Славянского базара» собрал сотни участников из Латвии, Литвы, Казахстана, Польши, Эстонии, России, Украины.

Жанна Буйницкая, участница коллектива (Латвия):

Рады – это, наверное, не то слово, которым мы можем выразить свои эмоции. Мы просто счастливы. Раньше видели по телевизору, а сейчас ощутили всю мощь, красоту, силу, гордость за страну, людей улыбчивых и добрых.

Они поют и танцуют по-белорусски. А их дети учат родную мову, хотя сами – уроженцы Казахстана. Ансамбль «Надзея» приехал за 3 тысячи километров.

Даже на таком расстоянии они не перестают чувствовать себя белорусами. Национальный репертуар уже полюбили и казахские зрители, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Участница этнокультурного объединения «Надзея» (Казахстан):

Конечно, мы летели с той надеждой, что мы мало того, что покажем свое умение разговаривать на белорусском языке, ведь наши дети являются носителями белорусского языка. Многие родители приехали очень давно в Павлодар, но дети изучают свой родной язык, искусство, танцы. И, естественно, нам бы хотелось, чтобы это увидела наша родина.

В Иркутской области около 50 тысяч белорусов. Ольга – белоруска в третьем поколении. Но в далекой Сибири она изучает традиции предков.

Сегодня эту девушку в национальном костюме не отличишь от сяброўкі ни внешне, ни в разговоре.

Ольга, участница фестиваля:

У нас гурток з пяці дзевак, прыгожых, светлых, як вы бачыце. Сення мы будзем спяваць песні, прымеркаваныя да розных беларускіх абрадаў. У нас будзе песня «Купальская».

В Витебске немножно белорусом чувствует себя и певец Валерий Леонтьев. Когда-то он дал самый первый концерт на «Славянском базаре», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сегодня, 20 лет спустя, – снова выход артиста на сцену. И снова будет аншлаг. На аллее славы у Амфитеатра – именная звезда Леонтьева. Потому частичка белорусской души всегда с ним. Как и национальные сувениры.

Валерий Леонтьев, народный артист России:

Я этот зал открывал, и «Славянский базар» открывал. И считай, что вместе с этой металлической замурованной звездой кусочек меня там тоже замурован. Поэтому я себя чувствую не чуть-чуть, а больше, чем чуть-чуть белорусом.

Все, что дарят, все отвожу домой. И я примерно уже так знаю, что это из Беларуси привезено.

День культуры Беларуси – своеобразная презентация высших культурных достижений белорусов. Сегодня в Витебске это чувствовалось повсюду. От национальных подворий и «Города мастеров» на улицах до вернисажей, театральной и кинопрограммы и даже модного показа льняных коллекций.

Кульминацией белорусского дня на фестивале станет концерт мастеров искусств Беларуси. На сцену Летнего амфитеатра выйдут лучшие белорусские артисты.