«Славянский базар в Витебске». Стартовал Первый фестиваль искусств белорусов мира

Его участники – наши соотечественники, живущие за рубежом. Это более 200 представителей белорусской диаспоры.

Состоится гала-концерт коллективов художественной самодеятельности.

Свои выступления подготовили артисты из 12 стран, в том числе Украины, Армении, Молдовы, Польши, Эстонии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жанна Буйницкая, участница коллектива (Латвия):

Рады – это, наверное, не то слово, которым мы можем выразить свои эмоции. Мы просто счастливы. Раньше видели по телевизору, а сейчас ощутили всю мощь, красоту, силу, гордость за страну, людей улыбчивых и добрых.

Поздно вечером на сцену Летнего амфитеатра выйдут мастера искусств Беларуси.

Свои лучшие песни споют «Песняры» и «Сябры», Инна Афанасьева, Ирина Дорофеева, Алексей Хлестов, Анна Шаркунова, Яков Науменко и другие популярные исполнители.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

За столько лет эта площадка стала уже семьей и домом. Всегда приятно, что с каждым годом все становится лучше, интереснее, современнее.