«Славянский базар в Витебске». 9 июля состоится открытие «Города мастеров»

Фестивальная жизнь в Витебске кипит уже несколько дней. Город на Двине примет около 5 тысяч гостей из 27 стран, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Каждый день форума насыщен интересными мероприятиями. И, по словам жителей и гостей, этой праздничной энергетикой они заряжаются на год вперед.
Жители и гости Витебска:
Очень все нравится.
Фестиваль замечательный. На концерт ходили. Очень понравилось, вспомнили молодость.
Настроение великолепное. Сегодня собираемся идти на концерт Леонтьева. Потом – в Минск.