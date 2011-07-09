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«Славянский базар в Витебске». 9 июля состоится открытие «Города мастеров»

09 июля 2011 14:08
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Сотни народных умельцев из Беларуси, России, Украины и стран Балтии удивляют своими талантами и работами.

Фестивальная жизнь в Витебске кипит уже несколько дней. Город на Двине примет около 5 тысяч гостей из 27 стран, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Каждый день форума насыщен интересными мероприятиями. И, по словам жителей и гостей, этой праздничной энергетикой они заряжаются на год вперед.

Жители и гости Витебска:
Очень все нравится.

Фестиваль замечательный. На концерт ходили. Очень понравилось, вспомнили молодость.

Настроение великолепное. Сегодня собираемся идти на концерт Леонтьева. Потом – в Минск.

«Город мастеров»

«Города мастеров»

«Город мастеров»

«Город мастеров»

«Город мастеров»

«Город мастеров»

«Город мастеров»

«Город мастеров»

«Город мастеров»

«Город мастеров»

# общество # Славянский базар в Витебске 2012 # Фотофакт # Славянский базар в Витебске

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