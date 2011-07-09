В Беларуси стартовал очередной этап вступительной кампании – подача документов

Первыми эстафету приняли творческие и высшие учебные заведения силовых ведомств. Прием документов в вузы первого потока продлится до 16 июля. Приемные комиссии будут работать с понедельника по субботу до 18.00 и без перерыва на обед. В вузы второго потока документы будут приниматься с 16 по 25 июля.

Правила, по сравнению с прошлым годом, не изменились, зато значительно расширился перечень новых специальностей. Данные о количестве принятых документов и среднем балле будут обновляться каждые 3 часа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Мойсейчук, помощник ответственного секретаря приемной комиссии Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Поток студентов более-менее равномерный, потому что выбор осознанный. Самые основные испытания будут на экзамене «творчество». И уже не зависит от того, сдал ты в первый день или в последний, все равно испытания нужно пройти.

Сергей Макаревич, ответственный секретарь приемной комиссии Академии МВД Республики Беларусь:

Мы заранее определили перечень наших подразделений, откуда прибывают к нам абитуриенты. Четко распределили по количеству дней, когда проходит прием документов. В среднем, по 300 абитуриентов в день.

Сегодня, например, у нас подает документы Гродненская область и Минск. В такой пропорции будет осуществлен прием документов, чтобы не создавать ажиотаж.