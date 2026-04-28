Белоруска более 20 лет работает воспитательницей в детсаду и обожает свою профессию – поговорили с педагогом

Героиня рубрики «Белорусочки» – воспитатель детского сада № 321 города Минска Мария Куликова. Она подарила свое сердце не одному поколению столичных малышей. Она знает, как вести диалог на равных с маленьким человеком. И что важнее – выучить с ним буквы или научить дружить. Для нее воспитатель – это не профессия, это состояние души.

Ее утро начинается не с чашки кофе, а с детского смеха. Пока город только просыпается, воспитатель уже открывает дверь в маленькую страну, где игрушки оживают, а обиды забываются буквально за одну минуту.

Мария Куликова, воспитатель детского сада № 321 г. Минска:

Белорусский воспитатель – это женщины разных возрастов, но их всех объединяет то, что они целеустремленные, многогранные, творческие, нацеленные на развитие, на саморазвитие, развитие в профессии. И, конечно же, с огромным запасом любви к детям.

Я люблю свою профессию. За то, что благодаря детям, общаясь с ними, я постоянно остаюсь в живом мире. Они искренне огорчаются, искренне радуются, искренне обнимают. Их любовь искренняя. Они ее не играют. Я люблю свою работу за то, что каждый день с моими воспитанниками это своего рода импровизационный театр. Это мастерская. Я в течение дня с ними выступаю в роли педагога и друга, организатора и психолога, защитника.

Для меня детский сад – это второй дом. В этом детском саду, в котором я проработала уже более 23 лет, все гармонично.