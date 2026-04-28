Прямой эфир

Белоруска прошла в полуфинал «Голоса»! Пообщались с Ксенией Аксютик об участии в шоу

28 апреля 2026 09:25
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Внимание на голос, в популярном российском шоу из белорусского десанта осталась лишь одна участница, речь о 26-летней Ксении Аксютик из Бреста. Девушка успешно прошла через один из самых сложных этапов проекта (прямые эфиры) и завоевала место в полуфинале.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица Ксения Аксютик.

Александр Стасевич, ведущий:
Задрожало ли сердце, когда все четыре наставника повернулись к вам?

Белоруска прошла в полуфинал «Голоса»! Пообщались с Ксенией Аксютик об участии в шоу -2

Ксения Аксютик, певица:
Конечно, задрожало, и сердце, и колени задрожали, и руки. Мне кажется, это мечта любого артиста, это результат, я выросла на этом шоу, благодаря этому шоу я начала петь и выступать, влюбилась в музыку, поэтому это какая-то детская сокровенная мечта. Когда она исполняется у тебя на глазах, я опешила, потому что такого результата я точно не ожидала, эти кресла развернулись буквально в течение минуты, у нас на сцене был настоящий пожар, было здорово!

Подробности в видео

# Белорусская музыка # Ольга Бурлакова # Музыка # Александр Стасевич # Александра Каштанова

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