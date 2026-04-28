Белоруска прошла в полуфинал «Голоса»! Пообщались с Ксенией Аксютик об участии в шоу

Внимание на голос, в популярном российском шоу из белорусского десанта осталась лишь одна участница, речь о 26-летней Ксении Аксютик из Бреста. Девушка успешно прошла через один из самых сложных этапов проекта (прямые эфиры) и завоевала место в полуфинале.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица Ксения Аксютик.

Александр Стасевич, ведущий:

Задрожало ли сердце, когда все четыре наставника повернулись к вам?