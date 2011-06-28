Сколько стоят белорусские аттракционы?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Юрий Гончаров, главный инженер УП «Городские парки Минскзеленстроя».

Сколько стоит один аттракцион?

Юрий Гончаров:

Стоимость, к примеру, аттракциона «Миниджет» год назад была около 200 млн белорусских рублей.

Окупаются ли белорусские аттракционы?

Юрий Гончаров:

Да, аттракционы окупаются за 5-7 лет эксплуатации.

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Как изменились цены на аттракционы в минских парках?

Появятся ли в минских парках новые аттракционы?