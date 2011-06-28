Как изменились цены на аттракционы в минских парках?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Юрий Гончаров, главный инженер УП «Городские парки Минскзеленстроя».

Юрий Гончаров:

По сравнению с апрелем 2010 года, цены выросли в среднем на 7%. В стрелково-пневматическом тире стоимость выстрела не поднялась по сравнению с 2010 годом.

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