Появятся ли в минских парках новые аттракционы?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Юрий Гончаров, главный инженер УП «Городские парки Минскзеленстроя».
Юрий Гончаров:
В июле мы планируем установить новый аттракцион в парке имени Горького под названием «Зодиак» белорусского производства.
Отмечу, что мы и дальше будем обновлять парк аттракционов за счет белорусских предприятий.
Какой средний возраст минских аттракционов и существует ли предельный возраст их эксплуатации?
Юрий Гончаров:
Средний возраст наших аттракционов — 5-7 лет. Средний срок эксплуатации (паспортный срок эксплуатации) в зависимости от состояния аттракциона может быть либо продлен, либо уменьшен. Данный срок зависит от степени износа каждого аттракциона.
В этом году в парках Челюскинцев и Горького появились два новых аттракциона. Что они из себя представляют?
Юрий Гончаров:
Новый аттракцион «Колобок» представляет собой следующее. В круглые кабинки садятся два посетителя. Всего в аттракционе 6 кабинок, расположенных по радиусу. Помимо общего движения по (против) часовой стрелке, каждая кабинка крутится в вертикальном и горизонтальном положениях.
Какие аттракционы самые популярные в парках?
Юрий Гончаров:
В парке Горького наиболее популярны колесо обозрения, прогулочный катер, в парке Челюскинцев — «Катальная гора», «Гладиатор».
Какие требования к персоналу, обслуживающему аттракционы?
Юрий Гончаров:
Обслуживающий персонал сдает экзамены в контролирующем Госпромнадзоре, в том числе и по спецнавыкам. После обучения человек стажируется полгода.
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Как изменились цены на аттракционы в минских парках?