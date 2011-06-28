Появятся ли в минских парках новые аттракционы?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Юрий Гончаров, главный инженер УП «Городские парки Минскзеленстроя».

Юрий Гончаров:

В июле мы планируем установить новый аттракцион в парке имени Горького под названием «Зодиак» белорусского производства.

Отмечу, что мы и дальше будем обновлять парк аттракционов за счет белорусских предприятий.

Какой средний возраст минских аттракционов и существует ли предельный возраст их эксплуатации?

Юрий Гончаров:

Средний возраст наших аттракционов — 5-7 лет. Средний срок эксплуатации (паспортный срок эксплуатации) в зависимости от состояния аттракциона может быть либо продлен, либо уменьшен. Данный срок зависит от степени износа каждого аттракциона.

В этом году в парках Челюскинцев и Горького появились два новых аттракциона. Что они из себя представляют?

Юрий Гончаров:

Новый аттракцион «Колобок» представляет собой следующее. В круглые кабинки садятся два посетителя. Всего в аттракционе 6 кабинок, расположенных по радиусу. Помимо общего движения по (против) часовой стрелке, каждая кабинка крутится в вертикальном и горизонтальном положениях.

Какие аттракционы самые популярные в парках?

Юрий Гончаров:

В парке Горького наиболее популярны колесо обозрения, прогулочный катер, в парке Челюскинцев — «Катальная гора», «Гладиатор».

Какие требования к персоналу, обслуживающему аттракционы?

Юрий Гончаров:

Обслуживающий персонал сдает экзамены в контролирующем Госпромнадзоре, в том числе и по спецнавыкам. После обучения человек стажируется полгода.

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Как изменились цены на аттракционы в минских парках?

Сколько стоят белорусские аттракционы?